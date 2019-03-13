5 أسباب لاختيار الرجل لملابسه بعيدا عن "ذوق حواء"

أكد خبير العلاقات الأسرية بن آرثر، أن السيدات لا يمتلكون الخبرة الكافية في اختيار ملابس أزواجهن، وعلى الرجل اختيار ملابس لنفسه وذلك لعدة أسباب منها كما ذكرها موقع "آسك آندي" الإلكتروني.

- اكتساب مهارة جديدة

يتيح لك اختيار ملابسك بنفسك، فرصة اكتساب مهارة جديدة، فمن خلال عدة تجارب يمكنك أن تحصل على الخبرة الكافية لاختيار ملابس تناسبك، والاعتماد على نفسك في هذا الأمر عند غياب زوجتك.

- اختيار الملابس لنفسك

يظهر مدى نضجك وخبرتك عادة ما تعجب المرأة بالرجل الذي يمكنه اتخاذ القرارات حتى في أدق تفاصيل الحياة البسيطة، لذا فإن اختيار ملابسك بنفسك ينم عن مدى مقدرتك على اتخاذ القرارات وعدم الاعتماد على الآخرين في هذا الأمر، وبالتالي فإن نظرة زوجتك لك ستكون مختلفة.

- تجنب اختيار المقاس الخاطئ

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قد يكون لدى زوجتك ذوق رائع في اختيار الملابس، ولكن لا بد من أن تكون متواجداً لتجربة الملابس، وتجنب ترك زوجتك تخمن قياسك لكي لا تقع في الخطأ وتضطر لتبديل الملابس ثانية.

- الشعور بالإحراج

قد يقودك الشعور بالإحراج لتقبل الملابس التي تختارها زوجتك لك، حتى لو لم تعجبك، لذا كن صاحب المبادرة في اختيار الملابس ولا ضرر في أن تأخذ رأي زوجتك فيما تختار.

- المرأة تميل لاختيار الملابس بذوقها الأنثوي

قد يكون ذوق زوجتك في اختيار الملابس رائعاً ومميزاً، إلا أن المرأة عادة ما تميل لاختيار ملابس تتوافق مع ذوقها الأنثوي الذي قد لا يجد تقبلاً لدى زوجها، إذ يفضل الرجال عادة ملابس تنم عن رجولتهم.

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