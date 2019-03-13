جينيفر لوبيز تتجاهل مزاعم خيانة خطيبها بـ"صور عرض الزواج"

تجاهلت الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز، مزاعم خيانة لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، لها بعد مرور ساعات على إتمام خطبتهما، والتي حظت باهتمام وسائل الإعلام العالمية ورواد التواصل الاجتماعي، ونشرت صورًا رومانسية تجمعهما معًا.

وتضمنت الصور عرض "رودريجز" الزواج من جينيفر لوبيز على الشاطئ في مشهد رومانسي، حاز إعجاب ما يزيد عن 6 مليون من متابعيها عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ويأتي ذلك بعد مرور أيام قليلة على نشرها صورة لخاتم الخطبة، الذي رجحت بعض المواقع أن سعره قد يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي.

وكان لاعب البيسبول السابق، خوسيه كانسيكو، قد نشر مزاعم عن خيانة رودريجيز للوبيز مع زوجته السابقة، جيسيكا كانسيكو، في تدوينات عدة خلال مشاهدته لبرنامج "عالم الرقص"، الذي تشارك فيه لوبيز في لجنة التحكيم.

وأكد "خوسيه" أنه طلب من "رودريجيز" التوقف عن خداع "لوبيز"، عندما كان شاهدًا على اتصال "رودريجيز" بزوجته السابقة على الهاتف منذ أشهر، وأشار إلى أنه مستعد لإجراء اختبار على جهاز كشف الكذب، لإثبات صحة ما يقوله عن خيانة "رودريجيز" لـ"لوبيز".

Advertisements

​