«نهال» تطلب «الخلع»: «بياخد فلوس من شنطتي وطردني من شقة أبويا في نص الليل»

بعد 8 أشهر من الزواج عن قصة حب، أقامت «نهال. أ» 29 عامًا، دعوى «خلع» حملت رقم 1987/2018، ضد زوجها «محمد. م» 33 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما، بعدما اعتدى عليها بالضرب المبرح والطرد من شقة والدها «مسكن الزوجية».

قصة حب بدأت بالارتباط، تروي «نهال» لـ«هن»: «اتعرفنا على بعض في عيادتي كان عنده مشكلة في أسنانه وجالي أعالجها وتكررت مقابلاتنا في العيادة وبعد كدا عزمني على الغدا.. خدعني بمظهره والعربية الـbmw والشياكة من برا وقالي إن مستواه المادي كويس لكن أهله في الكويت وهو هنا عشان الشركة اللي بيشتغل فيها هنا وإنه بيخطط يسافر يعيش في ألمانيا عشان كدا مش عايز يشتري شقة هنا واللي حصل إن والدي ادالنا شقة في البرج بتاعه نعيش فيها وفرشناها سوا واستلف مني عشان يكمل اللي عليه».

خلال فترة الخطوبة اكتشفت الزوجة العشرينية جزء من الحقيقة، توضح: «عملنا الخطوبة على طول وجابلي خاتم ألماظ لكن أهله لما حضروا الخطوبة عرفت إن أبوه وأمه من أسرة متواضعة جدا وإن والده عامل في الكويت لكن تقبلت ده وقولت عادي ياما ناس ولاد أصول من عيلة بسيطة.. وبعد الجواز اتفاجئت بطباع مختلفة تماما عن الخطوبة بيشتم بأقبح الألفاظ خلال حديثه الطبيعي وهمجي جدا».

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خلافات بدأت بين الزوجين بعد الارتباط، توضح: «من أول الخلافات بقى طريقته صعبة وكل ما أكلمه يقولي اه يا بنت الناس الأغنيا أنا راجل على قدي روحي لأبوكي يصرف علينا.. ده اللي عندي ولما بدأت أقوله إن البيت مسؤوليته وإنه راجل البيت المفروض رد بأسلوب شوارعي وألفاظ صعبة وإنه متجوز واحدة بتشتغل وعندها عيادة عشان تشيل معاه وإننا عيلة غنية وطبيعي وعادي أهلي يساعدونا ماديا ويدفعوا بنزين عربيته عادي عشان هو بيحوش عشان يسافر برا.. طبعًا كنت مصدومة من اللي بيعمله وبقى العادي إنه يفتح شنطتي ياخد فلوس مني من غير حتى استئذان».

اعتداء بالضرب تعرضت له الزوجة – حسب روايتها – ومرفقات القضية، توضح «نهى»: «أخر خلاف بينا اللي فهمني إن حياتنا انتهت ولازم أوقف الاستنزاف ده اتخانقنا بسبب طريقته معايا غير المقبولة وإن مصروفاته بقت زيادة جدا وأنا مش مستحملة ده ومش هديله فلوس سلف تاني إلا لما يسدد اللي عليه ويلتزم معايا في مصروف البيت.. اتفاجئت بيه بيجيبني من شعري ونزل فيّ ضرب باللوكاميات في وشي لحد ما مناخيري اتكسرت ووشي كله كان بيجيب دم ومن جبروته طردني على السلم من شقتي اللي باسمي وفي برج أبويا وبلبس البيت لدرجة إني نزلت جريت في الشارع مش عارفة أروح فين ولا معايا حتى رقم تليفون أبويا».

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