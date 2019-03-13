لبنى أحمد تُوضّح أهمية العلاج بحجر "عين النمر"

كشفت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والكريستال "grand master" لبنى أحمد عن أهمية أحجار " عين النمر" العلاجية، ولكل حجر كريم فوائد لا حصر لها، ويعتبر حجر "عين النمر" حجر " التجار" حيث أنه يعزز بناء العلاقات وإقامة الأعمال " البيزنس".

وقالت لـ" العرب اليوم": "هو من أفضل الأحجار المطهرة والمعقمة للهالة الخاصة بالجسم، كما أنه يزيد ويرفع الروحانيات، ويشبك فصي المخ فيزيد من التركيز ويزيد من القدرة البدنية وتحقيق الأهداف.

وفي علم الطاقة يوازن بين " الين والينغ" حيث يوصف "الين" بأنه بارد، وهادئ، و ساكن، ومعتم، ومتجاوب، ومتناقض، ومتجه نحو الداخل، إما "الينغ" فهو حار متحرك، فعَّال، مشرق، محرِّض، متزايد، ومتَّجه نحو الخارج، وبهذا فهو يوازن بين هذا وذاك و يزيد من سرعه رد الفعل والاستجابة والتركيز.

حجر عين النمر يصنف من ضمن الأحجار الكريمة المعدنية، و سمي بهذا الاسم لأنه عند قطعه بطريقة معينه تظهر خط متوهج يشبه شعاع بؤبؤ عين النمر، اكتشف في أفريقيا كما تم العثور عليه في أستراليا، والبرازيل، وميانمار والهند وجنوب أفريقيا.

في الماضي كان يتم الاعتماد على "حجر عين النمر" من أجل حماية الجنود أثناء الحرب والفرسان، وذلك من خلال بث الشجاعة في نفوسهم، كما أنه كان يعتقد أنه يساعد على تقوية البصر وعلاج المشاكل المرتبطة بالعنق.

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وفي النهاية يعتبر حجر "عين النمر" من أجمل الأحجار الكريمة التي يمكن تقديمها كهدية لشخص عزيز على قلبك حتى تساعده على التخلص من الطاقات السلبية والكسل عن العمل والمثابرة من أجل تحقيق الأهداف.

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