بالصور| "القومي للمرأة" بقنا يواصل احتفالاته بالسيدات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا فعالياته، في إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، لليوم الحادي عشر على التوالي.

ونظم الفرع حملة "لأني رجل"، بجمعية تنمية المجتمع بنقادة، استهدفت 600 شاب ورجل، تم توعيتهم بدورهم تجاه المرأة في المجتمع سواء أم أو أخت أو زوجة أو زميلة عمل، ودعمها على كافة المستويات، ومنع ممارسة أي عنف عليها في المجتمع.

ونظم الفرع حملة "طرق الأبواب" بمركز نقاده استهدفت 4000 سيدة، تم توعيتهن بأهم الخدمات التي توفرها الدولة للمرأة وللمواطنين بصفة عامة، وتم المرور على ثلاثة وحدات صحية للمشاركة بحملة "100 مليون صحة".

ونظم الفرع أيضاً مسيرة بالاشتراك مع هيئة "بلان انترناشونال" للاحتفال بمئوية المرأة المصرية، بحضور قيادات من المجتمع، وعلى رأسهم العقيد محمود يس رئيس جمعيه المحاربين القدماء، وعدد من الإعلاميين.

وبدأت المسيرة من أمام فرع المجلس بالمحافظة، حتى ديوان عام المحافظة، وسط حشد من الشباب وسيدات المجتمع يحملون لافتات المرأة المصريه أصل الحكاية وشعارات تحمل عبارات "كوني متعلمة، طموحة، مثقفة، قوية".

ومن أمام ديوان عام المحافظة إلى كورنيش النيل، تم إقامة احتفاليه لعرض نماذج ناجحة للمرأة، وقصص كفاح ونجاح سيدات في المجتمع، وتم تنظيم ماراثون للأطفال وتم وتكريم الفائزين.

ونظم فرع المجلس بمحافظة قنا ندوة ثقافية لمنتدى "نوت" عن المرأة المصرية، وتم التنويه عن وثيقه المرأة التي خرج بها توصيات المنتدى، واستعراض دور المرأة عبر التاريخ منذ الحضارة الفرعونية القديمة، وحتى العصر الحالي.

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