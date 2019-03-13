خصصت إدارة مهرجان "عايشة" الرياضى جزءًا من أرباحها لصالح مستشفى "بهية" لعلاج سرطان الثدي، وتعد هذه الخطوة إيمانا من إدارة المهرجان، لدورها الخيري في دعم وعلاج مرضى السرطان.
وسيضم أكثر من 1000 سيدة مصرية، إلى جانب أكثر من 30 مدرب رياضي، لدعم السياحة المصرية ومحاربة السمنة، بمنتصف إبريل المقبل.
ويتناول المهرجان أهمية الرياضة بصفة عامة، والرقص بصفة خاصة، والذي يُعد من أهم أنواع الرياضة لإنقاص الوزن مثل "الرقص الشرقي، الزومبا، الأيروبكس".
ويشهد المهرجان تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والفنية من بينهم الراقصات دينا، صفاء جلال، وميسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان "عايشة" الرياضى يخصص جزءا من أرباحه لصالح مستشفى "بهية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.