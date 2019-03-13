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مهرجان "عايشة" الرياضى يخصص جزءا من أرباحه لصالح مستشفى "بهية"

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 خصصت إدارة مهرجان "عايشة" الرياضى جزءًا من أرباحها لصالح مستشفى "بهية" لعلاج سرطان الثدي، وتعد هذه الخطوة إيمانا من إدارة المهرجان، لدورها الخيري في دعم وعلاج مرضى السرطان.

وسيضم أكثر من 1000 سيدة مصرية، إلى جانب أكثر من 30 مدرب رياضي، لدعم السياحة المصرية ومحاربة السمنة، بمنتصف إبريل المقبل. 

ويتناول المهرجان أهمية بصفة عامة، والرقص بصفة خاصة، والذي يُعد من أهم أنواع الرياضة لإنقاص الوزن مثل "الرقص الشرقي، الزومبا، الأيروبكس".

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ويشهد  المهرجان تكريم عدد من الشخصيات والفنية من بينهم الراقصات دينا، صفاء جلال، وميسرة.

 

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