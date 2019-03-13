بالصور| "القومي للمرأة" يعقد ندوة عن دور السيدات في مواجهة الإرهاب

فى إطار احتفال المجلس القومي للمرأة بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، نظم فرع المجلس بمحافظة الغربية سلسلة من الندوات واللقاءات ضمن حملتي "طرق اﻷبواب وﻷني رجل". وشاركت الدكتورة صفاء مرعي مقررة الفرع بالتعاون مع مركز اﻹعلام بكلية الطب جامعة طنطا عن دور المرأة وكفاحها في مواجهة اﻹرهاب والتطرف، بحضور الدكتور كمال الهليفي عميد كلية الدراسات اﻹسلامية بجامعة اﻷزهر والدكتورة سحر هزاع وكيلة كلية الطب، والدكتورة زينب أبو الفضل أستاذة الفقه بكلية اﻵداب. باﻹضافة إلى إقامة ندوة "شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل مواجهتها" بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمد مزروع عميد الكلية، والدكتور حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكلية، واﻷستاذة أميرة التطاوي عضوة الفرع. وتم تنفيذ حملة "ﻷني رجل" في مركز شباب كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، ومدرسة طنطا الثانوية بنين، ومدرسة السنطة الثانوية المشتركة، باﻹضافة إلى تنفيذ حملة "طرق اﻷبواب" بقرية سنباط بمركز زفتى. Advertisements ​

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