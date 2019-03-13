قبل ما توافقي على العريس اسأليه الأسئلة دي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عندما يتقدم لخطبتك شخص ما تعتقدين من ناحية المظهر أنه إنسان مناسب، لا تتسرعي في الرفض أو الموافقة عليه ولا تشعري بعدم الأمان في أول لقاء معه، لأن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك التحدث معه بها، وبما أن مشاعر التوتر والخجل التي تصيب معظم الفتيات في هذه اللحظة الهامة قد تسبب إعاقة لتدفق الأفكار التي ترغبين في فتح حوار بشأنها، إليك فيما يلي أهم الأسئلة الضرورية التي يجب أن تطرحيها عليه أولا.

1- ما الذي تقرأه أو تشاهده في الوقت الحاضر؟

إنه سؤال لطيف وحيادي ويعتبر نقطة بداية لتعلمي من خلالها كل ما يفضله هذا الرجل وما لايفضله في العديد من نواحي الحياة، ويجب أن تسأليه عما ينصحك به أو يرشحه لك في الكثير من الأمور لتعلمي ميول هذا الإنسان وتكتشفي هل تتناسب معك أم لا.

2- ماهي وجبتك المفضلة؟

اطرحي هذا السؤال لتكوين خلفية تنفعك في علاقتك المستقبلية معه، وحتى تعلمي الأكلات والمشروبات المفضلة له فإن وافقت عليه يمكنك تعلم ما يحب وتقومين بإتقانه جيدا حتى تحضريه له في مواعيدك المقبلة معه أو في حياتك الزوجية لو كان من نصيبك.

3- أوصف لي يومك المثالي.

طريقة لطيفة أخرى لتأخذي منه بعض الأفكار الجيدة وتفاصيل ما يحب حدوثه خلال يومه.

4- ماهي الكلمة الأقل تفضيلا لديك؟

سؤال مرح يدخل روح الدعابة على حواركما الجاد، ورغم ذلك سوف يجعل من تحاورينه يسرد لك الكلمات التي يحب أن تناديه بها، والكلمات التي يتجنب قولها ويمقت سماعها إنه أمر متعلق بلغة الحوار.

5- هل تستطيع التحدث بأي لغة أخرى؟

ربما تكتشفين أنك ومن تختارينه تجيدان لغات متعددة أو لديكما الرغبة في تعلم المزيد من اللغات وهي من المواضيع التي تفتح لك معه فرصة للحوار.

6- في أي المواد الدراسية كنت أفضل خلال المدرسة؟

بهذه الطريقة المرحة تستشفين أي نوع من المفكرين هو أو الطريقة التي يفكر بها، فهل هو من الذين يحبون الأرقام والحسابات أو من النوع الاستراتيجي أو ربما من النوع المبدع.

7- هل تعاني من الحساسية لأي شيء؟

سؤال هام ورئيسي، وهو من المعلومات الهامة التي يجب أن تعلميها عن شريك حياتك المستقبلي.

8- ماهي أغرب عادة لديك؟

سؤال مهذب جدا ويوضح لك رؤية جيدة عن نظرته لذاته وكيف يرى نفسه وهل هو شخص غريب عنك أم لا.

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9- هل تشعر بالرضا عن نفسك عندما تنظر في المرآة؟ وهل هناك ما تريد تغييره؟

قد يرد البعض على هذا السؤال بطريقة دفاعية، وعليك التأكد من وجود حالة ثقة وقرب ليمكنك طرحه، وهذا سوف يبين لك مدى صراحة الشخص وقدرته على التحدث عن عيوبه كما يتحدث عن مميزاته.

10- هل تعتبر نفسك "سريع التعلم"؟ وإلى أي مدى يساعدك ذلك أو يعيقك في الحياة؟

سوف يأخذك هذا النوع من الأسئلة إلى مناطق أعمق في شخصية الرجل المتقدم لك، فبالتركيز على اهتمامات هذا الرجل يتولد عنده مجال للثقة بك والتحدث بحرية أكثر.

11- ماهو أجرأ شيء فعلته في حياتك؟

قد تحصلين من خلال هذا السؤال على قصص شيقة جدا، اسأليه لو شعرت بالشجاعة على طرحه فقط.

12- هل تجد من السهل قول " لا " للآخرين؟

اعلمي أن الرد على هذا السؤال لن يكون سهلا، ومع ذلك فهو ينم عن قوة أو ضعف شخصية الرجل وقدرته على التعبير عن رأيه بصراحة وجرأة.

13- هل هناك صيحات تكرهها في الموضة أو الموسيقى في عصرنا الحالي؟

من الممتع التحدث عن موضة العصر في الأزياء أو الموسيقى وغيرها من جوانب الحياة، فهذا السؤال يضفي بعض الفكاهة والطاقة على مناقشتك معه وفي نفس الوقت تكتشفين نقاط التشابه والاختلاف بينكما.

14- أين سافرت من قبل؟

لو لم يسافر إلى أي دولة من قبل، فيمكنك طرح سؤال آخر وهو إلى أي البلدان يرغب في السفر؟ كوسيلة لإثراء الحوار.

15- لو كان باستطاعتك تغيير شيء واحد في حياتك، فما هو؟

ليس من الضروري أن يكون هناك أمر سلبي في حياته، إنما حفزيه على استخدام أفكار مثل بعض المهارات التي يتمنى تعلمها قريبا أو شيء ما كان يرغب في ممارسته خلال شبابه.

16- ما رأيك في .................؟

عندما تسألين الرجل عن رأيه في شيء ما فأنت تخلقين بداية صحيحة للحوار فالناس يحبون التحدث عن أفكارهم وآرائهم حول كل الأمور، وقد تدخلان في مجادلة عقلانية في موضوعات معينة.