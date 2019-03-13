خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير بعدسة المصور عماد قاسم، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية. وارتدت "سمية" خلال الجلسة بنطلونا أسود، وقميصا أبيض أظهرها في كامل أناقتها، ونالت الجلسة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها. وتغيب سمية الخشاب عن السباق الرمضاني المقبل، فيما تستعد لفيلم جديد سيكون بمثابة العودة لها بعد غياب عن السينما دام 7 سنوات، منذ فيلم "ساعة ونص" آخر فيلم لها، والذي قدمته في عام 2012. Advertisements وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا - سمية الخشاب تشارك جمهورها فيديو أثتاء الاحتفال بعيد ميلادها - سمية الخشاب تُوضّح أنّ ردود الأفعال عن "قلبي يا ناس" خيالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تتألق بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.