إطلالة أنيقة لأنجلينا جولي في العرض الأول لفيلم "دامبو"

عبرت النجمة أنجلينا جولي، عن مدى حبها لجسدها، حيث وضعت عليه على الأقل 20 وشمًا، وقد كشّفت عن مجموعة مختارة من الوشم في فستان باللون الكريمي، مكشوف الظهر في العرض الأول لـ"ديمبو"، في مسرح آل كابتان، في لوس أنجلوس، الاثنين، وبدت النجمة، 43 عامًا، متألقة على السجادة الحمراء بجانب 4 من أطفالها البالغ عددهم 6.

وتشمل تصميمات أنجلينا، اقتباس تينيسي ويليامز، وصلاة بوذية، وإحداثيات جغرافية حول مكان ميلاد أطفالها، وقد وشمت أكبر 3 وشوم على ظهرها في عام 2016، حيث تعويذة بوذية قديمة أسفل كتفها الأيمن، ومعبد بوذي في وسط ظهرها، وتصميم الشبكة المعروفة باسم يانترا، ويعتقد أن يجلب الحظ السعيد، تحتها صورة لنمر بنجالي كبير وشمتها في عام 2004 للاحتفال بجنسيتها الكمبودية.

وحصلت على وشم في بانكوك، والذي صنع على الطراز التايلاندي التقليدي بإبرة يدوية، وباركه فنان الوشم، الذي ردد ترنيمة قديمة أثناء صنعه، يوجد وشم على كتفها الأيسر، عبارة عن سيناريو مخصص لابنها مادوكس، الذي تبنته في كمبوديا، ووشتمته في عام 2003 في فندق تايلاندي.

وأثناء زواجها من براد بيت، رسم كل منهما وشم بنفس الحبر في تايلاند، لربط زواجهما إلى الأبد، ولديها وشم بالأحرف القوطية، بمعنى "أعرف حقوقك"، وهو عنوان أغنية لفرقة "ذا كلاش"، وتزوجت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار من الممثلة بيلي بوب ثورنتون عام 2000، بعد مغازلة استمرت شهرين دفعتها إلى كتابة اسمه وريم تنين على كتفها، وبحلول عام 2002، تم مسح الوشم بالليزر، واستبدلته بوشم لمكان ولادة أطفالها.

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وعلى الرغم من أن أنجلينا، بدت تخطف الأنفاس على السجادة الحمراء، إلا أن أطفالها هم الذين سرقوا الأضواء، حيث انضم إليها أطفالها الصغار الأربعة، توأمان فيفيان ونوكس، 10 أعوام، وشيلوه، 12 عامًا، وزهرة، 14 عامًا.

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