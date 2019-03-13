صور وفيديو| "قبلة" و"دموع".. صديقات "رونالدو" في المدرجات "مش بيسيبوه"

لاعب تخطت إمكانياته حدود المعقول، يحطم جميع الأرقام، ويدمر شباك المنافسين، حتى أصبح اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفينتوس الإيطالي، سببًا كافيًا لخلق حالة من الذعر لدى الخصوم.

شهرة "رونالدو" ووسامته جعلته محاطا دائما بالمحبات والمعجبات، واللاتي كان من بينهن صديقاته، حيث كان بعضهن معروفات لدى الجميع، وأخريات لم يكشف النجم البرتغالي الستار عنهن.

مساندة دائمة ودعم متواصل يلقاه لاعب يوفينتوس الإيطالي من صديقاته، اللاتي يحرصن دائمًا على حضور مباريات فريقه، وتشجيعه عن قرب، ولعل آخر مشاهد هذا الدعم كان بالأمس من صديقته الحالية، خلال مباراة دوري أبطال أوروبا.

جورجينا رودريجيز

نوبة بكاء طالت جورجينا رودريجيز صديقة "رونالدو" الحالية، جورجينا رودريجيز، بعد أن سجل "الدون" 3 أهداف مساء أمس، حيث سجلت عدسات الكاميرا لقطة لها بعد المباراة وهي عيناها تملؤها الدموع.

وبالرغم من دموع "جورجينا"، إلا أنها كانت سعيدة بما قدمه اللاعب البرتغالي من أداء قاد به فريقه للتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة أتليتكو مدريد.

جورجينا لم تكن أولى صديقات كريستيانو رونالدو اللاتي دعموه من المدرجات، بل سبقتها صديقته السابقة إيرينا شايك عارضة الأزياء المشهورة، والتي ارتبط بها النجم البرتغالي لفترة طويلة، وانفصلا قبل ارتباطه بجورجينا.

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إيرينا شايك

عارضة الأزياء الروسية الشهيرة "شايك"، رافقت "رونالدو" صديقها السابق، في أحد الإعلانات، لصالح شركة ملابس رياضية شهيرة، حيث ظهرت في المدرجات خلال تحدي ممارسة نجم يوفينتوس الإيطالي أحد اللاعبين.

بقبلة حارة دعمت عارضة الأزياء النجم البرتغالي، حينما تحداه لاعب داخل الإعلان بأن يضعه في ملعب كبير ومختلف، فيشير بعدها "رونالدو" إلى "شايك" وهي في المدرجات، قائلًا: "إذا كنت تمتلك ملعبا، فأنت لا تمتلك هذه"، لتظهر "شايك" مرسلة قبلة إلى صديقها السابق لتدعمه بها.

الإعلان شارك فيه العديد من نجوم كرة القدم أمثال البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي نيمار، والإنجليزي واين روني، والإسباني إنييستا، والسويدي زلاطان إبراهيموفيتش، وآخرون.

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