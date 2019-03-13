أحمد صلاح حسني: "الرجالة بيعتذروا عن أخطائهم أكتر من الستات.. ودي قوة"

قال الفنان أحمد صلاح حسني إن الرجال يعتذرون عن أخطائهم أكثر من النساء. وأضاف خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة": "إحنا كرجالة اللي بعتذر بس لكن الستات قليل والرجالة بتعتذر أكتر". وتابع: "إحنا معندناش ثقافة الاعتذار وأنا كبني آدم حاسس إني فاهم في كل حاجة وكلنا عندنا الإحساس ده وده مش حقيقي وانت لما تعتذر مش عيب دي قوة والراجل بيتعتذر لأن دي قوة". Advertisements وأحمد صلاح حسني ممثل ولاعب كرة قدم وموسيقار مصري، يعتبر اللاعب المصري الوحيد الذي حصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وهي بطولة كأس "الإنتر توتو"، وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية كان أخرها الجزء الثاني من مسلسل "كلبش". ​

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