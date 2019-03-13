منة شلبي تتحدث عن فتى أحلامها.. "قعدة الحزانى ولا جوازة الندامة"

قالت الفنانة منة شلبي، إن أي فتاة في العالم سواء كانت تعمل كابتن طائرة أو طبيبة هي في النهاية "بنت"، ولديها أحلام بأن تّحب وتُحب وتتزوج وتنجب، ولكن أيضًا يجب الصبر وعدم الاستعجال في مسألة الزواج بالتحديد.

وأضافت "شلبي"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC": "أفرضوا مثلا طلع جوزي وحش، أو حد نصيبة مش كويس في الزواج، فلازم الكل ينتبه إن الزواج ليس كل شيء، وزي ما بيقولوا قعدة الحزانى ولا جوازة الندامة".

وتابعت: "أنا عارفة إن مفيش حاجة اسمها فارس أحلام ولا الكلام من ده ، فيه حاجة اسمها احترام، فيه ناس بتحترم بعض، لو واحد عنده أصل ومتربي كويس ممكن يتفاهم عادي".

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