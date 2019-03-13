دراسة: "هرمون الحب" يساعد على استمرار العلاقة الزوجية

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة ييل الأمريكية، أن هرمون أوكسيتوسين يساعد على استمرار العلاقة الزوجية وهو الهرمون الذي يساعد على تعزيز الروابط العاطفية والاجتماعية.
وسمي هرمون الأوكسيتوسين بالعديد من الأسماء الأخرى مثل هرمون العناق، وذلك بسبب دوره في الحب، بالإضافة إلى الوظائف البيولوجية في الإنجاب لدى الأناث.
وبحسب الدراسة التي اعتمدت على فحص مستوى هرمون أوكسيتوسين لدى 178 من الأزواج أعمارهم تتراوح بين 37 و90 عاماً، تبين أن مستوى الهرمون ينعكس إيجابياً على طول العلاقة الزوجية.
وبحسبما ذكره موقع "Authority Nutrition"، يقوم هرمون أوكسيتوسين بمجموعة من الوظائف في الجسم إلى جانب تعزيز رابطة الحب بين الزوجين، أهمها تحسين المزاج، تقليل الشعور بالوحدة، تنظيم النوم، علاج مرض فقدان الشهية العصبي ويساعد أيضا في علاج بعض أعراض التوحد.
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