بـ4 طرق مختلفة.. جففي طلاء أظافرك سريعا

أحيانا ما يكون وضع طلاء أظافر "مانيكير"، هو الخطوة الأخيرة، للفتيات لوضع المكياج، حيث إنه يمثل لمسة ناعمة على اليدين، وفي ذات الوقت مهم للوك متكامل، لكن تقع الفتيات أحيانا في مشكلة ضيق الوقت قبل الخروج، وبما أن طلاء الأظافر يحتاج وقتا طويلا ليجف، تصبح هناك معضلة، إليكِ خطوات بسيطة لتحصلي على طلاء أظافر جاف في غضون دقائق قليلة، بحسب موقع "ويكي هاو":

- ضعي طبقات خفيفة من طلاء الأظافر ما يتيح لكل طبقة أن تجف سريعا، بدلا من وضع طبقة واحدة سميكة.

- استخدمي "سوشوار" الشعر فهي تقنية تساعد على جفاف طلاء الأظافر سريعا، خلال 2-3 دقائق فقط.

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- ضعي يديكِ في وعاء به ماء مثلج، هذا يساعد على جفاف المانيكير، من دقيقة إلى دقيقتين.

- "سبراي الطبخ".. رشي على أظافرك رذاذ الزيت، لمدة دقيقة إلى دقيقتين، فهو يساعد على جفاف طلاء الأظافر سريعا.

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