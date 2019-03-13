نشرت الفنانة أروى جودة، عدة مقاطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "جودة" مرتدية "هوت شورت" أسود وهي ترقص، على أحد الشواطئ، مُعلقة: "امتى الشتا يخلص بقى". Advertisements وتفاعل العديد مع متابعيها مع رقصتها، معبرين عن إطلالتها ورشاقتها. يذكر أن آخر أعمال "أروى" مشاركتها بمسلسل "أهو ده اللي صار" أمام الفنان أحمد داوود، وروبي. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أروى جودة ترقص بـ«الهوت شورت»: «إمتى الشتا يخلص بقى؟» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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