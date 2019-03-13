وجهت سيدة رسالة لزوجها بعدما "جابت آخرها منه ومن عيالها"، بحسب تعبيرها عبر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الزوجة لزوجها: "من أول يوم اتجوزتك يا جوزي خدتني كوستليكا أتاكل حاجة ريشة أجنن وخراط البنات خرطني وسمانة كوعي كانت بيضا وكنت أجنن". وعن حالتها بعد الزواج قالت: "غسيل طبيخ تنضيف حمل رضاعة تربية وامتحانات كيجي وأول مرة في حياتي أشوف امتحانات كي جي وعملت لك كل حاجة على أكمل وجه وجبتوني على عضمة". وتابعت: "جيت بعد كده جبت لك جوز عيال لوز العنب وربتهم لك أحلى تربية شغل فنادق". Advertisements وعن القرار الذي اتخذته قالت الزوجة: "من النهارده مفيش حاجة اسمها مراتي ومن النهارده اسمي ست هانم ولما تيجوا تطلبوا مني حاجة تقولوا يا ست هانم لو سمحتي". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر سيدة توجه رسالة لزوجها: "جبت آخري.. من النهارده اسمي ست هانم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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