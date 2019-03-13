صور| من صديقة رونالدو إلى زوجة ميسي.. وراء كل "أسطورة" دموع امرأة في المدرجات

خطفت دموع جورجينا رودريجيز، صديقة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، الأضواء بعد إحراز هدفه الثالث لصالح فريقه الإيطالي في شباك منافسه الاسباني أتليتكو مدريد، في المباراة التي أقيمت الليلة في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

دموع "جورجينا" التي ظهرت في مدرجات ستاد أليانز، عكست دعمها القوي للنجم البرتغالي الذي انتقل مع بداية الموسم الحالي من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة كانت الأهم والأكثر جدلا، وتمكن من قيادة فريقه الجديد لدور ربع النهائي بعد إحراز "هاتريك"، ما أثار بكاء "جورجينا" تعبيرا عن فرحتها قبل نهاية المباراة.

لكن تلك الدموع لم تكن المرة الأولى التي تظهر بها زوجة أحد نجوم كرة القدم العالميين، حيث سبقتها دموع أنتونيلا روكوزو زوجة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، لكن تلك المرة كانت تعبيرها عن حزنها بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 4/3 في دور الـ16 بكأس العالم الأخير الذي أقيم على الأراضي الروسية.

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وتواجدت أنتونيلا في مدرجات ملعب كازان آرينا الذي شهد خروج البرغوث الأرجنتيني صاحب رقم 10 الشهير، ورفاقه من المونديال عقب هزيمتهم أمام الديوك الفرنسية، وسط حسرة وحزن الجماهير الأرجنتينية، ومن بينهم أنتونيلا، التي أصرت على الحضور للمدرجات برغم من تصريحات سابقة لها قبل انطلاق المونديال بأن طفلها الرضيع ما زال صغيرا جدا ويحتاج إلى المزيد من الرعاية، ما قد يمنعها من مؤازرة زوجها بين صفوف الجماهير.

وتعد مؤازرة الزوجات والصديقات للاعبين العالميين واحدة من مظاهر مدرجات الساحرة المستديرة، والتي تحرص الكاميرات على نقلها للمشاهدين.

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