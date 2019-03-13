طرق وضع مكياج ثابت: نصائح وحلول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 01:31 صباحاً - يتسبب سيلان المكياج على الوجه احراج كبير للسيدات ، خصوصا في المناسبات. وعادة ما ينتج ذلك بفعل المناخ والرطوبة العالية، إضافة إلى انخفاض جودة مستحضرات التجميل أو تطبيق كميات مبالغة منها على البشرة. اعتمدي طرق وضع مكياج ثابتب من خلال النصائح والحلول للتخلص من هذه المشكلة.



أولا: احرصي على تحضير بشرتك قبل وضع المكياج:

ـ ترطيب البشرة: هذه هي القاعدة الأولى، التي ينبغي اتباعها قبل أي عمليَّة تطبيق للمكياج. ولتحقيق هذا الأمر، تأكدي من تناول كميَّة كافية من المياه المعدنيَّة خلال النهار. وخلال السهرة، ننصحك بتناول العصير والماء لكي تحافظي على نداوة مكياجك.

ـ غسل وتنظيف البشرة جيداً واستخدام الغسول وغلق المسام بتونك كماء الورد ثم وضع المرطب ووضع الصان بلوك الكريمى بدلا من الفاونديشن إن كان ماكياجاً صباحياً، وترك البشرة لفترة لتتشرب المستحضرات ثم يبدأ وضع المكياج.

ـ استخدام الثلج على البشرة قبل وضع المكياج.



ـ استخدام مستحضر «ميك أب إسبراي» يرش على الوجه بعد إنهاء وضع الميك على بعد 30 سم من الوجه، فهو يعمل على تثبت الماكياج من 6: 7 ساعات، وهناك طريقة بسيطة لتثبيت المكياج من وهي رش وجهك مرَّتين أو ثلاثاً ببخاخ ماء ويترك الوجه ليجف.

ـ هناك العديد من الماركات العالميَّة، التي خصصت من منتجاتها للمكياج الثابت ضد الماء، سواء ماسكارا للعيون أو كونسيلر أو كريم أساس أو بودرة للوجه أو حتى ملمع الشفاه، ما يثبت لفترات طويلة.



ـ يوجد في الأسواق ما يسمى بالمكياج المائي ويستخدم في صالونات التجميل، وميزته أنَّه قوي ويثبت لفترات طويلة ويكون باستخدام الفرشاة والماء وكأنك ترسمين لوحة فنيَّة.

ـ توجد طريقة أخيرة، لتثبيت كحل العين، وهي ناجحة جداً فما عليك إلا أن تأتي بولاعة أو حتى كبريت ثم تمرري قلم الكحل فوق النار لمدَّة ثوانٍ وبمجرد أن يبرد قليلا ارسمي داخل العين.

ـ إذا كانت بشرتك دهنيَّة اختاري مستحضرات التجميل والعناية بـ البشرة، التي تخفف من حدة الدهون والزيوت الموجودة في بشرتك، وذلك لاحتوائها على مادة السيليكا، التي تمتص فائض الزيوت وتمنع فساد المكياج.



خطوات تطبيق المكياج:

ـ ضعي الفاونديشن السائل أو الكريمي ضد الماء على كامل الوجه والرقبة عن طريق فرشة الفاونديشن.

ـ ثم ضعي الكونسيلرعلى كامل العين وعلى بعض العيوب المراد اخفاؤها وعلى جانبي الأنف.

ـ لا تستخدمي كريمات العناية بالعينين قبل وضع المكياج، فهي بعلى الرغم من قدرتها على حماية العينين وترطيبهما إلا أنَّها سبب رئيس لتلطخ ظلال العينين واستعيني بمستحضرات هلاميَّة.

ـ بعد ذلك استخدمي البودرة اللوز بودرة الشفاه وضعيها على وجهك بطريقة الطبطبة لا تمسحيها أو تفرديها بالإسفنج فقط طبطبة.



ـ بعد أن تنتهي من الميك أب كاملاً سوف تلاحظين أنَّه يثبت لفترة أطول.

ـ لبشرة دائمة الانتعاش: يمكنك الاحتفاظ، خلال السهرة برذاذ ماء الزهر، فإذا أحسست أن بشرتك بدأت تجف يمكنك استخدامه لكي تعيدي لها الانتعاش والتألق، كما يمكنك تطبيق القليل من الرذاذ نفسه فوق الشفتين إذا لاحظت جفافهما شرط أن يحتوي على ماء الزهر النقي من دون إضافات.

ـ بدلا عن تكرار وضع البودرة على الوجه لمرَّات عديدة للتخلص من الزيوت الزائدة، يمكنك استعمال المناديل، التي تساعد على امتصاص الزيوت من البشرة. استخدميها عند الحاجة للحفاظ على جفاف البشرة من دون إفساد المكياج.





نصائح للسيطرة على تعرُّق الوجه:

ـ لا تتناولي المأكولات التي تحتوي على البصل والثوم، لأنَّها تزيد من نسبة التعرُّق.

ـ أكثري من شرب الأعشاب المغلية بدلا من الحليب كامل الدسم.

ـ تجنبي المأكولات المالحة.

ـ التقليل من التدخين والمنبهات مثل الشاي والقهوة التي تسبب زيادة في التعرُّق والتبول أيضاً.

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ـ تناول الألياف بكثرة في النظام الغذائي اليومي بالإضافة إلى شرب كثير من الماء لمنع حدوث جفاف الجسم، فهو يساعد على حفظ توازن الأملاح في الجسم ويقلل من كميَّة العرق.

ـ إذا لم تفلح أي من تلك الطرق فإنه يمكن علاج تعرق الوجه الشديد باستعمال حقن «البوتكس»، وهي عبارة عن مادة كيميائيَّة تحقن في أماكن مخصصة هدفها التأثير على العصب المغذي للغدد العرقيَّة، ما يقلل من إفراز العرق في تلك المناطق بشكل واضح وسريع ويجب أن يحقن البوتكس بيد خبيرة.

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