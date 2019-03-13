تسريحات بسيطة للشعر بعدة طرق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 01:31 صباحاً - تسريحات بسيطة للشعر وسهلة، يمكنك تطبيقها بسهولة وبأسلوب عصري وملفت تلائم جميع أنواع الشعر، بعيداً عن ارتياد صالونات تصفيف الشعر، جمعتها لك "الخليج 365" في هذه الصور لتعتمدي التسريحة التي تعجبك.



تسريحات بسيطة للشعر وسهلة مميزة ومبتكرة، يمكنك تطبيقها باستخدام بعض العيدان ووضعها حول كعكة الرأس للحصول على تسريحة مبتكرة وعصرية.



تسريحات بسيطة للشعر وسهلة بأسلوب أنيق وملفت، وذلك من خلال اعتماد تسريحة ذيل الحصان التي تعدّ من التسريحات الأنيقة والكلاسيكية، يعشقها الجميع ويمكن تطبيقها بأشكال مختلفة. ما عليكِ سوى تمشيط شعرك وربطه للخلف أو على الجانبين باستخدام شريط مطاطي.



تسريحات بسيطة للشعر وسهلة مزينة بسكارف، تعتبر من أبرز تسريحات الشعر لهذا العام. ولتطبيقها، ما عليك سوى ر بط سكارف حول شعرك سواء من الأمام أو الخلف.

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