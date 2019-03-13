الامارات | تونس: «نقابة الموسيقيين» تشطب مطرباً «مطبّعاً»

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: «نقابة الموسيقيين» تشطب مطرباً «مطبّعاً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شطبت النقابة التونسية للقطاع الموسيقي، أول من أمس، الفنان محسن الشريف، بدعوى علاقاته بإسرائيل وزياراته المهنية المتكررة إليها.

وأصدرت النقابة بياناً أحاطت فيه القطاع الثقافي بقرارها شطب الشريف نهائياً من قائمة المطربين المنخرطين لديها. كما حذرت من التعاقد مع الفنان أو الاتفاق معه لتشغيله من الملاحقة القضائية. وأرجعت النقابة هذا القرار إلى ما اعتبرته «ممارسات مشينة أقدم عليها المطرب محسن الشريف، وتعمده ربط علاقات مهنية وودية مع الكيان الصهيوني، من خلال تردده المتكرر على إسرائيل والعمل فيها». كما ذكرت النقابة أن الشريف «ضرب بعرض الحائط التزام الشعب التونسي والعربي اللامشروط بالقضية الفلسطينية العادلة، والوقوف مع شعبها المكافح».