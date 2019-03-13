شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة تفاعلية مع «بارني» في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدينة الألعاب، ماتيل بلاي تاون، عن استضافتها تجربة تفاعلية تنقل ضيوف الوجهة الترفيهية في دبي إلى عالم بارني وأصدقائه.
وتنطلق التجربة، ابتداءً من الخامس من أبريل المقبل، في بيت بارني، للقاء الديناصور المحبوب وأصدقائه.
وأعلنت مدينة الألعاب عن أن الأطفال من كل الأعمار سيحظون بوقت مميز في منزل بارني، إذ يمكنهم العزف على بيانو بارني والتمتع بمشاهدة الأسماك الملونة، كما تتوافر أنشطة ترفيهية عدة، منها الرسم على الوجه والتقاط الصور مع بارني وأصدقائه، لتكتمل التجربة مع العروض الموسيقية، والرقص مع الشخصيات الكرتونية المحببة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تجربة تفاعلية مع «بارني» في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.