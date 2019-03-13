الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح بن حمودة والملا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال الذي أقيم، عصر أمس، في «قصر الإمارات» بأبوظبي، بمناسبة زفاف حمودة غانم بن علي بن حمودة، إلى كريمة عبدالله محمد سعيد الملا. وهنأ سموّ ولي عهد دبي العروسين وذويهما، متمنياً لهما زفافاً ميموناً وزواجاً سعيداً مكللاً بالفرح والرفاء والبنين. وحضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين وأقارب العروسين.\ طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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