بعد إصابة ديمبلي.. إليك سبب إصابات العضلة الخلفية ومدة العلاج المتوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي جودة:

تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، غدًا في مباراة برشلونة أمام ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

كان اللاعب قد تعرض لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية، السبت الماضي، وبحسب بيان نشره ناديه فإن إصابة اللاعب طفيفة ولم تتحدد إمكانية مشاركته من عدمها في مباراة الغد.

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