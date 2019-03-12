منة شلبي عن أسئلة الكثيرين "هنفرح بيكي إمتى"

قالت الفنانة منة شلبي، إنها تواجه دومًا أسئلة من الكثيرين وصفتها بالسخيفة مثل "هتتجوزي إمتى، هنفرح بيكي إمتى، هنشوفك إمتى في بيت العدل"، مؤكدة أن تلك الأسئلة توجه إليها أكثر من "عاملة إيه.. إيه أخبارك".

وأضافت شلبي، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc": "والله ما أعرف هتجوز إمتى، لما يكون فيه نصيب وفيه وقت هتجوز بإذن الله، أنا لا معاندة ولا واخدة موقف من الزواج، يمكن ربنا كتبلي الشغل كويس دلوقتي ومش كتبلي زواج كويس، ربنا يكتبلي جوازه كويسة هتجوز على طول".

وأشارت إلى أن البعض يقول لها "هنفرح بيكي إمتى"، معلقة: "هو أنا مزعلاهم في حاجة، أكبر جملة بتزعجني بقى إن اللي يقولي الحقي اتجوزي عشان مش هتلحقي كده تخلفي".

​