قبل ظهورها مع «صاحبة السعادة».. تصريحات صادمة لـ منة شلبي عن الحب و«الجواز»

تحل الفنانة منة شلبي، بعد قليل، ضيفة على الإعلامية، إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على فضائية DMC.

ومن المفترض أن تتحدث "شلبي" عن مشوارها الفني، ومسيرتها الأخيرة، فضلا عن حياتها الشخصية، وموقفها من الجنس الآخر.

ومن المعروف أن منة، واحدة من الفنانات، اللاتي اخترن العزوبية، لأسباب صرحن عنها من قبل، وفقا لمعايرهن الخاصة.

وترصد "هُن" تصريحات سابقة للفنانة عن الحب والزواج.

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أنا شخصية رومانسية بس بحاول أكون متوازنة:

قالت منه شلبي، إنها شخصية رومانسية وعاطفية بالفعل، لكنها تبحث دائمًا على أن تكون متوازنة نفسيا، مضيفة: "أنا زي أي بنت إني أكبر وأعجز مع حد بحبه، وبكون مبسوطة لما بشوف الناس العجوزة اللى عايشين مع بعض".

وتابعت، خلال حوار سابق لها مع الإعلامي محمود سعد: "أنها تبحث عن من تكمل حياتها معه، وليس يكملها"، وقالت: "أنا مؤمنة بأني غير "ناقصة" حتى يكملني أحد".

«قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة»:

في تصريحات سابقة لها، مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، في برنامج "شيري ستوديو" أكدت الفنانة أنها لم تجد الشخص المناسب حتى الآن للارتباط به، قائلة: "معنديش مانع أفضل عازبة، لأني مؤمنة بالمثل الشعبي الذي يقول، (قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة)".

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