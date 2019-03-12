صاحبة أول تجربة زواج بـ«لغة الإشارة» تكشف كواليس عقد قرانها

قالت ياسمين عبد الرازق، صاحبة أول تجربة زواج بلغة الإشارة، إن والدها ووالدتها في المنزل من الصم والبكم، وكانت والدتها ترسلها في فترة الخطوبة إلى عمتها، لتعلمها الكلام، وتأتي إلى المنزل مرة أخرى لتعلمها لغة الإشارة من والدتها.

وأضافت «عبدالرزاق»، خلال حوارها في برنامج «كلام ستات»، مع الفنانة ندى رحمي، على قناة «ON E»، أن والدها يعمل بإحدى المدارس، وكان لديه الرغبة في أن يكون وكيلها في الزواج وبحثت على الإنترنت، عن مأذون يعقد القران بلغة الإشارة، وبذلك تمكن والدها من أن يكون وكيلها.

وتابعت: «والدي كان هيبقى حزين لو مبقاش وكيلي في عقد القران».

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