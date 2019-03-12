«وزيرات مصر».. حقيقة الصورة المجمعة لسيدات الحكومة في شهر المرأة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين وزيرات مصر، بالحكومة الحالية، بعدما خضعن لجلسة تصوير بالتزامن مع شهر مارس "شهر المرأة".

وأظهرت الصورة، أناقة الوزيرات، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واختيارتهن لملابسهن، ومظهرهن النهائي، حيث جمعن بين الكلاسيكية، والأنوثة.

وقال مصدر إن الصورة لم تكن مجمعة بالفعل، وإن الوزيرات اللاتي حضرن سويًا هن الدكتورة هالة السعيد، وغادة والي، ونبيلة مكرم فقط.

أما عن باقي الوزيرات، أضاف المصدر لـ "هُن"، أن كل منهن خضعن لجلسة تصوير منفردة، كانت أبرزهن الدكتورة سحر نصر، التي خضعت لجسلة تصوير بصحبة نجلها وحفيدتها، ومن ثم تم دمج الصور سويًا.

وأعتمدت الوزيرات خلال الصورة المتداولة، على ارتداء البدل الكلاسيكية الكاملة، بين البنطلون أو الـ "جيب"، أو الفساتين الكلاسيكية، مع التركيز على صيحة المونوكروم، أو "اللون الواحد"، التي تنوعت بين "النيود، الرصاصي، والأبيض، والروز".

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كما ظهرن بتسريحات شعر انسيابية منسدلة، وعلى جانب آخر، اعتمدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على الحجاب الكلاسيكي المعتاد، في حين ظهرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بربطة حجاب عصرية من الخلف.

وتداول الرواد الصورة، مُعلقين: «هوانم مصر».

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