"الفلوس الكثير تحزّن".. كم من المال يحتاج الإنسان للشعور بالسعادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

"المال لا يشتري السعادة"، تعبر هذه المقولة عن أن امتلاك الثروات الطائلة لا يجلب السعادة في الحياة، ومع ذلك لا يمنع أن المال يمكنك من شراء أشياء كثيرة ضرورية في حياتنا.

وبحسب رأي العلم، فهناك علاقة ارتباطية بين الشعور بالرضا والمال، ولكن لا يعني بذلك كلما زادت الأموال زاد معها الشعور بالسعادة والرضا، فإن كثرة الأموال لا تسبب لنا الشعور بالسعادة.

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واستطاع مجموعة من الباحثين بقيادة عالم النفس أندرو جيب، تحديد مقدار محدد من المال الذي يكفي حاجة الإنسان أي كانت البلد التي يعيش فيها، للشعور بالرضا، وذلك من خلال طرح أسئلة وتجارب بحثية قاموا بها، وعلى الرغم من وجود اختلاف ملحوظ من بلد إلى أخرى حول العالم، إلا إنهم استطاعوا تحديد رقم تقديري من خلال متوسط النتائج، وفقًا لموقع "sciencealert".

ووفقًا لأرقام فريق الدراسة فإن الدخل المثالي هو 95 ألف دولار سنويًا من أجل تحقيق الرضا والسعادة، وما بين 60 ألف و75 ألف دولار سنويًا من أجل الشعور بالسعادة في كل يوم نعيشه، واختلفت هذه الأرقام في بعض البلدان بناء على عدد الأغنياء بها، إذ أنه في أستراليا يرتفع الرقم إلى 125 ألف دولار سنويًا للفرد للشعور بالرضا.

وذكرت التقارير أن الرجال يشعرون بالرضا مقابل بمبلغ أقل بحوالي 90 ألف دولار من النساء اللاتي يحتاجن 100 ألف دولار سنويًا.