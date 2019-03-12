بالفيديو| شاب يقبّل قدم خطيبته.. ورواد «السوشيال ميديا»: «أمه افتكرت هيبوسها هي»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل خطوبة بإحدى قاعات الزفاف، أظهرت «العريس» وهو يركع على قدميه لتقبيل قدم خطيبته.

وأظهر الفيديو اعتقاد والدة العريس، بحسب ما تداوله الرواد، إنه سيركع لتقبيل قدمها، كما حدث في العديد من حفلات الزفاف، فحاولت إمساكه، إلا أنه خذلها أمام الكاميرات، واتجه لتقبيل قدم خطيبته، قائلًا: «والله العظيم بحبك».

الأمر الذي انتقده الكثير، على منصات «السوشيال ميديا»، فعلق أحدهم: «أمه افتكرت هيبوسها هي، أنا قلبي اتكسر عليها».

Advertisements

​