- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل خطوبة بإحدى قاعات الزفاف، أظهرت «العريس» وهو يركع على قدميه لتقبيل قدم خطيبته.
وأظهر الفيديو اعتقاد والدة العريس، بحسب ما تداوله الرواد، إنه سيركع لتقبيل قدمها، كما حدث في العديد من حفلات الزفاف، فحاولت إمساكه، إلا أنه خذلها أمام الكاميرات، واتجه لتقبيل قدم خطيبته، قائلًا: «والله العظيم بحبك».
الأمر الذي انتقده الكثير، على منصات «السوشيال ميديا»، فعلق أحدهم: «أمه افتكرت هيبوسها هي، أنا قلبي اتكسر عليها».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| شاب يقبّل قدم خطيبته.. ورواد «السوشيال ميديا»: «أمه افتكرت هيبوسها هي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.