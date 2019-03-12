5 ألوان ستُزيّن خزانة أزيائكِ في موسم ربيع 2019.. جميعها خلاّبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما نتحدّث عن الإتّجاهات التي ظهرتْ خلال شهر الموضة، فمن السّهل أنْ نفكّر مباشرة على المعروضة منها على المدارج، وهذا أمر منطقيّ، لكن في السنوات القليلة الماضية، تحوّل التركيز (جزئياً) إلى جانب آخر من أسابيع الموضة في كوبنهاجن، ونيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس.

نتحدّث عن نمط ستايل الشارع، الذي يوفّر إلهامًا أكثر قابلية للتنفيذ على الفور، ممّا أدّى إلى احتضان أشهر العلامات لهذا النمط، وزيادة حصّته في سوق الموضة.

وفي الوقت الذي تتنبأ فيه المدارج بالاتّجاهات التي ستصبح رائجة في غضون عدّة أشهر، فإنّ نجوم ستايل الشارع يرتدون قطعًا متوفّرة غالبًا في الوقت الحالي، ويظهرون لنا حيل تنسيق الإتجاهات الموسمية، التي يمكنكِ تطبيقها على الفور.

وهذا هو السّبب في معرفتنا لأبرز ظلال الألوان، التي سيطرتْ على إطلالات ستايل الشّارع في شهر الموضة الماضي، والتي من المرجّح أنْ نراها في كلّ مكان خلال ربيع 2019..

إنه اللّون الهادئ، الذي يجعل إطلالتكِ تبدو أكثر رقيًا وجمالًا.

الورديّ السّاخن

استبدلي ظلّ الورديّ السّاخن الأكثر جرأة، بظلّ الورديّ العصريّ الهادئ هذا الموسم.

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اللافندر

إنه اللّون الرّبيعيّ الهادئ الذي يعكس جمال زهور الخزامى.

أخضر دُمية المابيت

يمكن القول، إنّه الظل الأكثر جرأة، ولكن أيضًا، الأكثر أناقة في موسم الرّبيع.

الأصفر الخردلي

هذا اللّون، ظهر في المواسم الأخيرة، وحصل على شعبية واسعة، نظرًا لسهولة تنسيقه مع أيّ لون، وخصوصًا الأسود.