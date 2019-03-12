تعرفي علي طرق العناية بالشعر التالف بهذه الخلطات الطبيعية

العناية بالشعر التالف هي أهم خطوة يجب ان تقوم بها على كل من تعاني من هذه المشكلة.

والاهم من ذلك يجب اتّباع نظام غذائيّ صحيّ، وتناول المكمّلات الغذائيّة بعد استشارة الطبيب، إضافة إلى بعض الوصفات الطبيعيّة الآمنة التي يشهد بفعاليّتها في تسريع نموّ الشعر.

الموز والعسل

واحدة من أكثر الوصفات المفيدة في طريقة العناية بالشعر التالف، وذلك لاحتواء الموز على مجموعة من الفيتامينات، كفيتامين C و E، إضافة إلى الزنك، البوتاسيوم والمنغنيز التي بدورها تعمل على تقوية بصيلات الشعر، كذلك الزيوت والكربوهيدرات التي تمدّه باللّيونة، تحميه من التقصّف، التكسّر، التساقط وظهور القشرة.

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أمّا العسل، هو أيضاً محفّز طبيعيّ على نموّ الشعر لاحتوائه على مضادّات للأكسدة، يحسّن من صحّة بصيلات الشعر، يرطّب فروة الرأس، يعالج القشرة والحكّة المصاحبة لها، يعيد اللّمعان والحيويّة للشعر.

وصفات لتحفيز نمو الشعر

المكوّنات:

• ثمرة من الموز.

• صفار بيضة.

• معلقة كبيرة من العسل.

• ½ كوب من الخلّ الأبيض.

تمزج جميع المكوّنات في الخلّاط الكهربائّي للحصول على قوام متماسك يوزّع على شعر نظيف مع فرك فروة الرأس لمدّة 7 دقائق. يغطّى الشعر بقبّعة الاستحمام النايلون أو الـ Cling Film ويترك لمدّة ساعتين قبل الغسل بالماء والشامبو.

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لنتائج أسرع، ينصح باعتماد هذه الوصفة مرّة واحدة في الأسبوع.

وصفة الأفوكادو وزيت الخروع

الأفوكادو يغذّي فروة الرأس ويحفّز البصيلات على النموّ لاحتوائه على البروتينات، الدهون الأساسيّة، الفيتامينات والمعادن، كما ينصح بإدخال الأفوكادو في النظام الغذائيّ.

وبالنسبة لـ زيت الخروع، يؤدّي تطبيقه على فروة الرأس والشعر إلى تحفيز الدورة الدمويّة وتغذية بصيلات الشعر.

المكوّنات:

• حبّة من الأفوكادو.

• 4 ملاعق من زيت الخروع.

يهرس الأفوكادو، ثمّ يضاف زيت الخروع. يوزّع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، يغطّى الشعر بقبّعة الاستحمام النايلون لمدّة ساعة و ½ قبل الغسل بالماء والشامبو.

تكرّر هذه الوصفة مرّة أسبوعيّاً بشكل منتظم لمدّة شهرين متاليين، وهي وصفة فعالة لطريقة العناية بالشعر التالف.

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