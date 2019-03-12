بينها معدل ضغط الدم والسكري..أهم 12 رقما في حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق
جسم الإنسان تحكمه العديد من العوامل التي توضح إذا ما كان في صحة جيدة أم لا، مثل مستوى السكر في الدم ومستوى الكوليسترول وضغط الدم ومستوى الدهون الثلاثية وغيرها.
وحتى تعرف إذا ماكنت في حالة صحية أم لا سنستعرض معا أهم 12 رقم ضمن المعدلات الطبيعية في جسم الإنسان، لتعرف ما هو مستواك منها، وإذا ما كنت تحتاج لأن تراجع الطبيب أم لا:
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