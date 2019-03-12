6 ممنوعات في قائمة طعام هذه البلدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

للحماية من الأمراض أو للحفاظ على البيئة، أسباب كانت وراء دفع العديد من الدول حول العالم لحظر تناول أو بيع أنواع محددة من الأطعمة التي قد تتناولها في بلدك خلال يومك بشكل طبيعي، لذا عليك بمعرفة تلك الأطعمة وفي أي بلاد تمنع، فربما قد تضطر إلى السفر لهذه البلاد.

وفي هذا الموضوع نعرض لكم بعض الأطعمة المحظورة في بلاد حول العالم- وفق ما نشره موقع "businessinsider".

- الحليب الخام

فى 22 ولاية أمريكية وكندا يحظر بيع أو شرب الحليب غير المبستر، بسبب المخاوف من الجراثيم، على الرغم من أنه متاح على نطاق واسع فى أوروبا وأفريقيا وآسيا ورغم تأكيدات البعض أنه صحى جدًا.

- (اللبان)

تم حظر تناول العلكة أو "اللبان" في سنغافورة منذ عام 1992 وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع ويواجه كل من يخالف هذا القرار السجن لمدة قد تصل إلى عامين أو يغرّم مالياً.

- (كافيار بيلوجا)

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يمنع التجارة بهذا النوع من الكافيار في بعض الولايات الأمريكية، بهدف حماية هذا النوع من الأسماك الذي ينتج هذا الكافيار نظراً لأنه مهدد بالإنقراض.

- الكاتشب

يفضل الكثيرون تناول الكاتشب مع الوجبات السريعة، إلا أن فرنسا قررت حظر الكاتشب مع الأطعمة خوفاً على صحة تلاميذ المدارس الابتدائية وسمحت باستخدامه فقط مع البطاطس المقلية.

- المارميت

عبوات مستخلص الخميرة الشهيرة المعروفة باسم "مارميت" محظورة فى الدنمارك بموجب قانون 2004 الذى يقيد المنتجات الغذائية المدعمة بالفيتامينات.

- سمك السلمون المزارع

حظرت مجموعة من الدول هذا النوع من السلمون من ضمنها الأمم المتحدة ونيوزلندا وأستراليا كما حظرت التجارة فيها وذلك لغايات الحد من التلوث وركزت بشكل خاص على السلمون ذو اللون الرمادي.