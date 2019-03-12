قليل السعرات ويقوي المناعة.. تعرف على فوائد الكشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: الكشري من أكثر الوجبات الشعبية شيوعًا، لكن يخشى كثيرون من تناولها اعتقادًا أنها تتسبب في زيادة الوزن أو أنها عديمة القيمة الغذائية، فما حقيقة ذلك؟ للمزيد عن فوائد تناول الكشري.. اضغط هنا

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