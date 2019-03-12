رودريجز «يخون» جينيفر لوبيز بعد ساعات من خطبتهما

حاز خبر خطبة الفنانة جينيفر لوبيز، ولاعب البيسبول أليكس رودريجيز، على اهتمام وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصًا بعدما قدم رودريجز للوبيز خاتم ألماس يُقدر بـ4.5 مليون دولار.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن فرحة الثنائي لم تكتمل، حيث لم تمر سوى بضع ساعات على خبر ارتباطهما، ليعلن لاعب البيسبول السابق، خوسيه كانسيكو، أن رودريجيز خدع وخان لوبيز مع زوجته السابقة، جيسيكا كانسيكو.

ونشر «كانسيكو» تدوينات عدة عن موضوع الخيانة، خلال مشاهدته لبرنامج «عالم الرقص»، الذي تشارك فيه لوبيز في لجنة التحكيم.

وأكد خوسيه أنه طلب من رودريجيز التوقف عن خداع لوبيز، عندما كان شاهدا على اتصال رودريجيز بزوجته السابقة على الهاتف منذ أشهر.

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وأشار خوسيه إلى أنه مستعد لإجراء اختبار على جهاز كشف الكذب، لإثبات صحة ما يقوله عن خيانة رودريجيز للوبيز.

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