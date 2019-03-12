أستاذ طب نفسي: مدمنة ومريضة إيدز تقيم علاقة حميمة مع متزوج : "كان يستاهل"

«كانت بتاخد هيروين بالحقن وجات للعلاج، اتعاملت بشكل هايل جدا من الفريق المعالج، وتم احترام خصوصية مشكلتها، وحقها في سرية العلاج».. هذا ما سرده الدكتور عبدالرحمن حماد، أستاذ الطب النفسي عن فتاة من مرضاه، لم تترك نفسها كثيرًا تحت تأثير المرض والإدمان، فأقدمت على العلاج كي تخطو بقدميها لأعتاب صفحة جديدة، اختارت أن تلوثها أيضا.

يقول حماد، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اتنبه عليها من الفريق العلاجي، بأنها ممنوع تدخل في علاقات جنسية، ولو مُرة تبلغ الطرف الآخر بمرضها، لأنها ممكن تتسب في إصابته بالمرض».

نفورها من المجتمع، وحملها للكثير من مشاعر الأذى والكراهية لمن حولها، قررت، أن تنقل هذا البغض والأذى لغيرها، بدمِ بارد، ولامبالاة متناهية، ضربت بنصائح الفريق المعالج، عرض الحائط، وأقامت علاقة جنسية كاملة مع أحد الشباب، المتزوج من أخرى بالفعل، دون أن تخبره أو توضح له موقفها الصحي، يوضح «حماد».

ويضيف، «الفتاة في إحدى الإجازات العلاجية، ضبطت مع شاب وكان متزوجا، وعملت معاه علاقه جنسية، وبعد ما رجعت من الإجازة اتسألت من طبيبها عن إذا دخلت في علاقة ولا لاء، وقالت إنها فعلا نامت مع ولد».

ويتابع: «لما الدكتور المعالج عنفها، إزاي تعمل كدا، وايه ذنب الشاب ده، وذنب زوجته، ردت وقالت ده عيل بُدرجي، وإيه يعني، كلب ولا يسوى»، ردودها تعجب منها الفريق المعالج، حتى قرروا فصلها من البرنامج العلاجي، إلا أن تأثير تلك الليلة الحميمة، التي قضتها الفتاة مع الشاب، كانت لم تنته بعد.

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ويستطرد الطبيب: «كنا عارفين مين هو الشاب وصلنا له، وكان للأسف عمل علاقه مع مراته، بعد ما عمل علاقة مع الفتاة، لما واجهناه بالحقيقة، وطبنا منه تحليل لفيروس HIV للتأكد من إصابته بالإيدز، أو عدمها، كان زي المجنون وبيدور عليها، بعد ما كانت انفصلت».

عدوان وأذى كبير تملك من قلبها، مشاعر من الكره والنقمة على المجتمع، فعلى الرغم من تحذيرها إلا أنها خططت وأوقعت بالشاب عن عمد دون أن تخبره وتترك له حرية الاختيار، بؤرة من الاضطراب النفسي والمجتمعي، أصبحت دون قيود عقب طردها من المشفى، من الممكن أن تستمر في نقل العدوى لعديد من الضحايا،

«بالرغم من الكره والحقد اللي جواها كان لازم متتسابش ولاتطرد»، كان التعقيب الأخير لأستاذ الطب النفسي على ما حدث، مضيفا: «الفتاة دي، طبعا عندها اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، بخلاف اضطراب الإدمان، بس لازم متتوصمش، وتتعالج ويتم دمجها بعد العلاج مع المجتمع، عشان متضرش غيرها، وننقذ المجتمع».

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