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الامارات | نجوم سعوديون ومصريون في «الربرية وصلوا»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم الفنان الكوميدي السعودي وائل عواجي، إلى فريق عمل مسرحية «الربرية وصلوا»، التي يشارك فيها نخبة من الفنانين السعوديين والمصريين، في عمل مسرحي مشترك، كتبه الدكتور هاني آل برغش، ومن إخراج محمد الشهرى

وأعرب الفنان السعودي وائل عواجي عن سعادته بالمشاركة في المشاركة في العمل الذي وصفه بالخلاق، مشيراً إلى أن العمل يطرح العديد من الرسائل بشكل فني سيرضي الجمهور.

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وفي ظل الاستعدادات الجارية لتجهيز مسرحية «الربرية وصلوا» انضم إلى العمل أيضاً الفنان أحمد الحفظي، الذي أبدى فخره بالانضمام لهذا العمل، إلى جانب نخبة من الفنانين السعوديين والمصريين، في مقدمتهم الفنان شعبان عبدالرحيم الذي أصدر أغنية حديثة ضد الإعلام المحرض، وتجاوزت مشاهداتها المليون.

وتشارك في العمل المطربة مروة، والفنان عبدالله عسيري، وبطلة الرالي أمجاد، والفنانة نورين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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