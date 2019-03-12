الامارات | نجوم سعوديون ومصريون في «الربرية وصلوا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم سعوديون ومصريون في «الربرية وصلوا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم الفنان الكوميدي السعودي وائل عواجي، إلى فريق عمل مسرحية «الربرية وصلوا»، التي يشارك فيها نخبة من الفنانين السعوديين والمصريين، في عمل مسرحي مشترك، كتبه الدكتور هاني آل برغش، ومن إخراج محمد الشهرى

وأعرب الفنان السعودي وائل عواجي عن سعادته بالمشاركة في المشاركة في العمل الذي وصفه بالخلاق، مشيراً إلى أن العمل يطرح العديد من الرسائل بشكل فني سيرضي الجمهور.

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وفي ظل الاستعدادات الجارية لتجهيز مسرحية «الربرية وصلوا» انضم إلى العمل أيضاً الفنان أحمد الحفظي، الذي أبدى فخره بالانضمام لهذا العمل، إلى جانب نخبة من الفنانين السعوديين والمصريين، في مقدمتهم الفنان شعبان عبدالرحيم الذي أصدر أغنية حديثة ضد الإعلام المحرض، وتجاوزت مشاهداتها المليون.

وتشارك في العمل المطربة مروة، والفنان عبدالله عسيري، وبطلة الرالي السعودية أمجاد، والفنانة نورين.