بالصور| "سارة" و"محمد" يتحولان لشخصيات "ديزني".. "ربانزل" و"فلين" بالنسخة المصري

"يا ورده المعي، خلي القوه تبان"، كلمات أخبرت بها ربانزل الساحرة رغبتها في أن ترى أنوار السماء في يوم عيد ميلادها، لترد عليها بأن العالم مليء بالناس الذين يطمعون بقدرات شعر"ربانزل" الأصفر المائل الى اللون الذهبي الناصع.

تحول الفيلم، الذي يعد أحد كلاسيكيات، "ديزني" السينمائية إلى "فوتوسيشن" من تصويرعبدالله أيمن، بمدينتي، ليكون بطلاه العروسين سارة بدر، وخطيبها محمد عمر، اللذان قررا الخروج عن المألوف وتوثيق لحظات تظل محفورة في أذهانهم.

"حكايتنا شبه ربانزل و فلين رايدر"، بهذه العبارة جسدت سارة بدر، صاحبة الـ24 عامًا، قصتها مع شريكها، وقالت لـ"هن": "معملناش سيشن خطوبه بصراحه كنت حاسة إنه حاجه تقليدية جدًا، لذلك قررت إني أعمل حاجه مختلفة، وبما إنه ساعدني ألاقي نفسي فحسيت إننا شبه القصة دي أكتر من باقي قصص ديزني".

وأضافت: "السيشن ده كنت بجهزله من 6 شهور، حبيت سيشن الخطوبه ماتبقاش عادية لأني من كتر ما شفت سيشنات بأفكار كتيرة حسّيت كل حاجه بالنسبة ليا محروقة و متكررة".

"فستان ربانزل وبدلة فلين" حاول العروسين تقمص الشخصيات واستحضار الإكسسوارات الملائمة ، وذكرت "سارة": " كلمت مصممة أزياء، وعملتلي الفستان وعملتله البدلة، ولبسه بصراحة كان أصعب من لبس ربانزل".

حاولت "سارة" الوصول لوزن"ربانزل" حتي تبدو وكأنها هي دون التفرقة بينهم، وذكرت:" عملت دايت علشان أنا كنت عاوزه وزني يكون مناسب للشخصية".

قصة حبهم خلدتها الصور الفوتوجرافية هي بفستان "ربانزل"، وشعرها الأشقر الطويل جداً، وهو بزى الأمير، وكأنهما في فيلم رسوم متحركة.

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لم تتوقع سارة ردود الأفعال ففي أقل من 24ساعة، حصدت الصور الآلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات من التعليقات، والمشاركات، من رواد مواقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، مشيدين بجمالهم وبروعة الفكرة والتنفيذ والأداء، وتابعت: "ردود الأفعال فاجأتني بصراحه كل الناس انبهرت و حبوا السيشن جدًا وحابين يعملوه، وفي بنات كتير كلموني علشان أعملهم الميك أب بتاع ربانزل".

"إلسا، سنووايت، الساحره الشريرة، سندريلا، ياسمين، اريال، كرويلا"، شخصيات عدة تقمصت أدوارهن "سارة"، فهي تميل إلى أميرات "ديزني"، وذكرت: "بحب قصص ديزني فيها حكم ومواعظ ديمًا و بيهتموا ينموا في الأطفال قيم جميلة جدًا، وبتعلمهم يحلموا ويمشوا ورا حلمهم، وان كل شئ بيحلموا بيه ممكن يتحقق".

وأضافت: "عالم ديزني بيور جدًا اتمني اني أعيش فيه حقيقي وأنا فعلا في حياتي دايما متخيلة إن العالم ده حقيقي و بتعامل بيه".

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