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الامارات | مواطن ينشر إعلانا في الصحف للإعتذار للفنان السعودي خالد عبد الرحمن

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دبي- شيماء يحيى 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم المعجب الإماراتي مبارك المنصوري اعتذارا للفنان السعودي خالد عبد الرحمن، إثر نشر المنصوري شائعة كانت متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بصحة الفنان السعودي.

وأثار الخبر غضب الفنان عبدالرحمن، مادفعه لرفع دعوى قضائية ضد المعجب الإماراتي.

ونشر المنصوري إعتذاره بصحف محلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه على "أتم إستعداد لأي إجراء يراه الفنان مناسبا لإسترداد حقوقه الأدبية".

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وقال المعجب الإمارتي مبارك المنصوري انه حاول التواصل مع الفنان السعودي لتوضيح الأمر وتقديم اعتذاره له بصورة شخصية لكن محاولاته باءت بالفشل ولم يستجيب الفنان وفضل اللجوء للقضاء لرفع دعوى قضائية.

 وكرر المنصوري اعتذاره للفنان ولأسرته وإلى جماهيره، مؤكدا أن ما بدر منه كان بحسن نية ولم يقصد منه أي إساءة أو تقليل من قيمة الفنان الكبير.

وقال المواطن الإماراتي انه أغلق جميع مواقع التواصل الاجتماعي التي نشر عبرها المعلومات التي أغضبت الفنان خالد عبد الرحمن.

 ولاقى الإعتذار تعاطفا شديدا من مدونين على منصات التواصل الاجتماعي، وتداولوا صورة الإعتذار، واعتبروا أن المواطن الإماراتي أقر بالخطأ، الإعتذار يكفي لإنهاء غضب الفنان السعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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