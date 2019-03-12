خلطات طبيعية سريعة لعلاج الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مارس 2019 01:32 مساءً - تؤثر الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين، سلباً في إطلالة المرأة، لا سيما أنه يصعب إخفاؤها بالمكياج في شكل كلي. ولأن المرأة العصرية تحرص دائماً على الظهور بطلة مكتملة لا تشوبها شائبة، فهي تسعى بالطرق كافة الى التخلص من شوائب الوجه، لا سيما الهالات والانتفاخات. لذلك، سنقدم لك في ما يلي خلطات طبيعية سريعة ذات قدرة كبيرة على تبييض محيط العين والتخلص من الانتفاخات.
للتخلص من الانتفاخات تحت العينين
قومي بنقع كيسين من الشاي في كوب من المياه الساخنة، واتركيهما لمدة خمس دقائق. من ثم، ضعي كيسَي الشاي على منطقة الجفون فيما عيناك مغمضتان، واتركيهما لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء البارد. وللحصول على نتيجة سريعة، طبقي هذه الوصفة مرات عدة في اليوم.
للقضاء على الهالات السوداء
دلكي منطقة حول العينين يومياً بزيت اللوز، وذلك قبل الخلود الى النوم، على ألا تغسلي وجهك بعدها. وفي صباح اليوم التالي، شطفي وجهك بالماء البارد. طبقي هذه الوصفة يومياً الى حين اختفاء الهالات. فهذه الوصفة سهلة للغاية ولكنها ذات قدرة عالية على التخلص من الهالات السوداء حول العينين.
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