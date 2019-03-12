مناكير أحمر غامق : موضة لا تنتهي !

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مارس 2019 01:32 مساءً - تحب السيدات مناكير احمر غامق، وتزين أحيانا أظافرها بأحد تدرجاته. إلا أنّك ربما لا تعرفين أنّ ذلك قد يرتبط ببعض ملامح شخصيتك ويكشف بعض صفاتك وطباعك غير الظاهرة، حين تدركين أي لون أحمر هو الأقرب الى قلبك.

جميعنا يعلم أن مناكير احمرغامق يعتبر كلاسيكي وموضته لا تنتهي أبدا. ولكنك يمكنك إضافة بعض اللمسات البسيطة لتجددي من شكل المناكير الأحمر.



جددي من شكل المناكير الأحمر عن طريق إضافة طبقة من طلاء الأظافر العلوي اللامع أو اتجهي إلى عمل مناكير فرنسي بطريقة مختلفة بواسطة اللون الأحمر مع أي لون آخر تفضلينه. يمكنك أيضا تجربة رسومات أظافر بستايل البولكا دوت مع اللون الأحمر أو استخدمي القليل من الجليتر لإضافة لمسة مشرقة على مناكير احمر غامق.

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