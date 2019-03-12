مرطب طبيعي سيجعل شعرك ناعماً كالحرير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مارس 2019 01:32 مساءً - يحتاج الشعر الى الترطيب بشكل دوري، كونه يتعرض للعديد من العوامل التي تسبب جفافه، من بينها التعرض الكثيف لأدوات تصفيف الشعر. فإن كنت تريدين العناية بشعرك بشكل طبيعي وجعله ناعماً كالحرير، تعرفي الى فوائد زبدة الشيا وزيت السمسم، واصنعي منهما مرطباً طبيعياً ذات قدرة عالية على تنعيم الشعر والحفاظ على حيويته.



زبدة الشيا

تشتمل زبدة الشيا على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينَي أ وج، وكلها مكونات تساعد في ترطيب الشعر وفروة الرأس في شكل كاف، وتكافح ظهور الالتهابات الجلدية التي يمكن أن تصيب فروة الرأس، مما يمنحك فروة رأس صحية وشعراً حيوياً وصحياً على الدوام.



زيت السمسم

يتغلغل زيت السمسم في أعماق فروة الرأس والشعر ليمنحهما الترطيب اللازم، فيمنع إصابة فروة الرأس بالجفاف ويجعل خصلات الشعر حيوية وصحية. إضافة الى أنه يحمي فروة الرأس من أشعة الشمس الضارة ويمنع ظهور الفطريات والبكتيريا فيها، والتي تسبب ظهور القشرة والحكة. كما أن زيت السمسم يساهم في معالجة تقصف الشعر وتكسره.



مرطب طبيعي للشعر

ضعي 6 ملاعق كبيرة من زيت السمسم في وعاء على النار وسخنيه قليلاً، من ثم انزعيه عن النار وأضيفي إليه 4 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا. اخلطي المكونات جيداً ودلكي بها شعرك وفروة رأسك. بعدها، لفي شعرك بمنشفة مبللة وساخنة لمدة نصف ساعة. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

Advertisements

تابعي أيضاً

قصات شعر قصير مدرج على غرار النجمات

تسريحة الشعر المبلل على طريقة النجمات

زيت الخردل مكون مثالي لتطويل الشعر والعناية به