نجت امرأة هندية من الموت بإعجوبة بعد اجتيازها مسارات القطارات في دادار بمومباي، بالهند حيث حاولت الانتحار ولكن تم انقاذها على أخر لحظة.
وبحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، أظهرت كاميرات مراقبة القطار امرأة خمسينية وهى ملقاة على حافة المنصة، فيما القطار يمر ويصدمها ويجرها بضعة مترات، وظل الجزء السفلي من جسمها عالقا في الفجوة بين القطار والمنصة.
وعندما توقف القطار بعد أن علم سائقه بالحادثة، اندفع نحو 8 رجال، بعضهم من المسافرين الذين ينتظرون قطاراتهم، نحو المرأة التي لم يكشف عن اسمها، وتمكنوا من إخراجها من الفجوة وتحريرها.
وتمكن رجال الإنقاذ في المحطة من إنقاذ السيدة، وعرضوا نقلها إلى العيادة لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر هندية حاولت الانتحار تحت عجلات القطار فأنقذها الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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