Run Loubi Run.. مجموعة أحذية كريستيان لوبوتان الرّياضيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشتهر المصمّم كريستيان لوبوتان، بأحذية الكعب العالي بالنّعل الأحمر، وبالرّغم من كون الأحذية الرّياضيّة جزءًا من مجموعات المنزل لسنوات مضتْ، إلا أنّ المصمّم قرّر إطلاق مجموعة خاصّة، لموسم ربيع و صيف 2019، والتي ربّما تدفع العلامة لبذل المزيد من الجهد، لابتكار المزيد الأحذية الرّياضيّة الجذّابة.

ومجموعة الأحذية الرّياضيّة Run Loubi Run مصنوعة من الجلد، وعليها أزرار معدنية، وأحجار الراين، والساتان، وغيرها من الموادّ الفاخرة.

كما جاءتْ أنماط الأحذية، بلوحة ألوان جذّابة، من الأسود الأنيق، وظلال الأبيض المُشرق، إلى جانب ظلال (اتّجاه رائع للموسم) وحتى تفاصيل الهولوغرام.

وتتميّز الأحذية، بتصميم فريد من نوعه من الأحجار الكريمة، ويمكن تنسيقها بسهولة مع الأزياء الرّاقية، بالنّظر إلى الموادّ الفخمة، وتفاصيلها الأنيقة.