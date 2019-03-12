تناول هذه الفاكهة والخضراوات يحميك من الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تمتاز بعض الفاكهة والخضراوات بالقدرة على "محاربة السرطان" وذلك لأنها تحمل كميات كبيرة للغاية، بل مهولة، من مضاد الأكسدة، فتعمل على منع تشكيل خلايا السرطان، وإن وجدت في الجسم فإنها تساعد على حصر هذه الخلايا ومنع انتشارها.

وهذه أهم الفاكهة والخضروات التي تحارب السرطان، وفق ما نشره موقع "webteb".

- التفاح

يعتبر من أهم الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من شأنها قتل أنواع كثيرة من السرطان منها البروستاتا والثدي، وينصح بتناوله دون تقشيره، كما أنها تساعد على منع الكثير من الأمراض الأخرى.

- الجزر

يحتوي على كمية وفيرة من فيتامين A ومادة الكاروتين المضادة للأكسدة فهو مانع للسرطان ويحد من انتشار خلاياه في الجسم.

- الليمون

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يحتوي على مادة الليمونين الكيميائي التي تقتل السرطان في الجسم، كما يساعد على حماية الجسم من الإصابة بالالتهابات وبعض الأمراض الأخرى.

- الأناناس

يحد من نمو السرطان في الجسم لأنه يحتوي على إنزيم البروميلين ويمكن تناوله أو شرب عصيره دون سكر.

- الشمندر

يطلق عليه البعض البنجر، ولديه قدرة هائلة على تنشيط الدورة الدموية وقتل خلايا السرطان لأنه يعزز إنتاج أكسيد النتريك في الجسم بشكل ممتاز.

- البطيخ

يحتوي على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة ويقوي مناعة الجسم ليحارب السرطان.