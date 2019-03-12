انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 11 شخصاً في إطلاق نار عشوائي بالمغرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 11:46 صباحاً - أُصيب 11 شخصاً بإطلاق نار، أمس الاثنين، من شخص مسلّح في مدينة كلميم جنوب المغرب.

وبيّن موقع "هسبريس" المغربي أن من بين الأشخاص الذين أُصيبوا عميداً في الشرطة، ومقدماً، وامرأة، في الحادث الذي وقع في شارع "إفني".

وبيّن الموقع أن الفاعل هو رجل متقاعد كان يعمل في هولندا، وأطلق النار بشكل عشوائي من بندقية صيد غير مرخّصة.

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وألقت السلطات المغربية القبض على الفاعل.

وتُجري الشرطة المغربية التحقيقات لمعرفة أسباب إطلاقه النار.

ونادراً ما تقع حوادث إطلاق النار في المحافظات الصحراوية جنوبي المغرب، حيث تفرض السلطات إجراءات أمنية مشددة بسبب وضع المنطقة التي لا تزال محل نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.