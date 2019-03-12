بالصور|"القومي للمرأة" يواصل حملة "لأني رجل" في شمال سيناء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة، بمحافظة شمال سيناء حملة "لأني رجل"، بكلية الحاسبات والعلوم التجارية، وتم عرض الخدمات التي يقدمها المجلس للمرأة السيناوية، وعرض الشباب المتطوعين رسائل حملة "لأني رجل" على الحضور.

وتتضمن الحملة أهمية مساندة الرجل للمرأة كداعم لها ومسؤول عنها، وصاحب قرار وبيده احتواء كثير من المشكلات التي تؤثر على أمن واستقرار المرأة بصفة خاصة، والأسرة بصفة عامة، باﻹضافة لدعم المرأة في العمل والتعليم، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتشجيع المرأة في بيئه العمل، ومساعدتها في الأعمال المنزلية.

كما تم عقد ندوة بمقر الفرع، تناولت دور المرأة في خدمة مجتمعها في ضوء احتفالات المجلس القومي للمرأة، بمرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية.

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