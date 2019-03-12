بالصور| صحفية رياضية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات لعام 2019

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توجت مساء أمس جنة يحيى الصحفية الرياضية بلقب ملكة جمال المحجبات لعام 2019، وذلك للموسم الرابع على التوالي.

وتشكلت لجنة التحكيم بكلا من الفنانة راندا البحيري، والإعلامية إيمان رياض، والمذيعة فرح علي، والدكتور محمود عفيفي، وآية محمود، والمذيعة مروة سلام.

وخلال الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تم تكريم آية محمود رئيسة المسابقة، والكاتبة إنجي علاء، وذلك عن روايتها الأخيرة "الأشقر مروان"، ومنى ممدوح عن دورها في مسلسل "الوصية".

كما شارك مجموعه من مصممين الأزياع عروضهم، ومنهم مريم جاد ومروة ممدوح ودعاء أمين، بـ"مكياج" سارة سالم.

يذكر أنه تأهل للتصفيات النهائية 9 فتيات وهم منه الله حسين، وياسمين خالد، جنة يحيى، وهالة القصاص، وأمنية أحمد، ونورهان محمد، وألاء خالد، وياسمين صبحي، وتنظم المسابقة آية محمود منذ أربع سنوات.

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