بالصور| أمريكي يطلب يد زوجته بخاتم" ألماس" بعد مرور 63 عامًا على زواجهما

"هل تقبلين الزواج مني".. عبارة عبر بها زوج ثمانيني في مشهد رومانسي يجسد من خلاله أسمى أنواع الحب والتقدير، رغم مرور 63 عامًا على زواجهما.

ركع الحبيب أمام محبوبته صاحبة الـ81 عامًا، التي تجلس على كرسيها المتحرك، وبيده علبة بها خاتم "ألماس"، يقدمها لها أمام الجميع دون الإلتفات إلى شيخوختهم ولا عمرهم، وفقا لموقع "fox8".

"رفيقان ثم حبيبان ثم زوجان"، مشوار طويل عاشاه الزوجين كارل ودونا فون شوارز، من مدينة هيث، في ولاية تكساس، مع بعضهما البعض منذ أن كانا رفيقين أثناء مرحلة الدراسة الثانوية، وظلا معا طوال السنوات الـ63 الماضية، ومرا معا بالكثير من العقبات خاصة في العام الماضي، حيث قضت الزوجة معظم العام في المستشفى لإجراء جراحة في القلب.

وتعاني الزوجة من مضاعفات العملية طوال الوقت، وذات مرة في المستشفى وعدها بأنه سيشتري لها خاتم خطبة جديد عندما تعود إلى المنزل سالمة معافاة لتشجيعها على الشفاء والعودة معه إلى منزلهما.

وأراد الرجل الثمانيني، أن يجدد وعوده لمحبوبته فقرر أن يركع لها على ركبته ويعيد طلب يدها، موضحًا أنهما تزوجا في عام 1956 ولديهما 4 أبناء، وأصبح لهما 9 أحفاد، ومثلهم من أحفاد الأبناء.

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